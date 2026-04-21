Il Milan starebbe valutando l'acquisto di Andrea Cambiaso, un calciatore che potrebbe rafforzare le fasce laterali della squadra. Secondo fonti di mercato, si parla di un accordo legato a un investimento economico importante, considerando anche lo stipendio e il costo complessivo del trasferimento. Cambiaso si sarebbe distinto per alcune prestazioni recenti e potrebbe essere un elemento utile per il tecnico.

Il Milan potrebbe andare alla ricerca di un'altra opzione sulle fasce per la prossima stagione. Si perché Estupiñán potrebbe anche essere ceduto se il Diavolo dovesse ricevere le giuste offerte. Bartesaghi ha giocato tante partite da titolare, mentre Athekame sta crescendo alle spalle di Saelemaekers. Ma il prossimo anno, a meno di un crollo imprevisto, il Milan giocherà di nuovo la Champions League e servirà un esterno forte ed esperto per la competizione. Non ci sono ancora nomi caldi per il ruolo, ma Massimiliano Allegri potrebbe chiedere e puntare su Andrea Cambiaso, esterno della Juventus. Può giocare sia come terzino in una difesa a quattro, sia esterno di centrocampo in una difesa a tre e può farlo su entrambe le fasce.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cambiaso al Milan: per Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce. Numeri, stipendio e costo

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