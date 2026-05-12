Tecla Insolia e Michele Riondino in Primavera il film evento arriva su Sky

Il film “Primavera”, premiato ai David di Donatello, arriverà su Sky. È una storia di formazione ambientata nella Venezia del primo Settecento, caratterizzata dalla presenza della musica e dal tema dell’emancipazione. La narrazione si concentra sui protagonisti, interpretati da attori noti, e si svolge tra le strade e i canali della città storica. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per la sua qualità e rappresenta un esempio di cinema italiano recente.

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