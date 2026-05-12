Tecla Insolia e Michele Riondino in Primavera il film evento arriva su Sky

Da 361magazine.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film “Primavera”, premiato ai David di Donatello, arriverà su Sky. È una storia di formazione ambientata nella Venezia del primo Settecento, caratterizzata dalla presenza della musica e dal tema dell’emancipazione. La narrazione si concentra sui protagonisti, interpretati da attori noti, e si svolge tra le strade e i canali della città storica. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per la sua qualità e rappresenta un esempio di cinema italiano recente.

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Il film premiato ai David di Donatello. Un racconto di formazione attraversato dalla musica, dal desiderio di emancipazione e dalla magia della Venezia del primo Settecento. Arriva in prima TV esclusiva su Sky Cinema Primavera, il film diretto da Damiano Michieletto e vincitore di quattro David di Donatello alla 71ª edizione del premio. La pellicola, interpretata da Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, andrà in onda martedì 12 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand, compresa la versione in 4K. Al centro della storia c’è Cecilia, giovane violinista cresciuta all’interno dell’Ospedale della Pietà, l’istituzione veneziana che nel Settecento accoglieva e formava le orfane attraverso lo studio della musica.🔗 Leggi su 361magazine.com

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