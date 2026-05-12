Tecla Insolia e Michele Riondino in Primavera il film evento arriva su Sky
Il film “Primavera”, premiato ai David di Donatello, arriverà su Sky. È una storia di formazione ambientata nella Venezia del primo Settecento, caratterizzata dalla presenza della musica e dal tema dell’emancipazione. La narrazione si concentra sui protagonisti, interpretati da attori noti, e si svolge tra le strade e i canali della città storica. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per la sua qualità e rappresenta un esempio di cinema italiano recente.
Il film premiato ai David di Donatello. Un racconto di formazione attraversato dalla musica, dal desiderio di emancipazione e dalla magia della Venezia del primo Settecento. Arriva in prima TV esclusiva su Sky Cinema Primavera, il film diretto da Damiano Michieletto e vincitore di quattro David di Donatello alla 71ª edizione del premio. La pellicola, interpretata da Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, andrà in onda martedì 12 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand, compresa la versione in 4K. Al centro della storia c’è Cecilia, giovane violinista cresciuta all’interno dell’Ospedale della Pietà, l’istituzione veneziana che nel Settecento accoglieva e formava le orfane attraverso lo studio della musica.🔗 Leggi su 361magazine.com
Notizie correlate
Primavera, arriva in tv il film dedicato a Vivaldi con Michele RiondinoA meno di sei mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche dello scorso Natale, arriva su Sky Cinema e in streaming su NOW da martedì 12 maggio,...
Leggi anche: Stasera in tv Amata, il film di Elisa Amoruso: due donne e due modi opposti di vivere la maternità. Con Miriam Leone, Tecla Insolia e Stefano Accorsi
Argomenti più discussi: PRIMAVERA: oggi in prima TV in esclusiva su Sky Cinema il film di Damiano Michieletto; Primavera arriva su Sky Cinema: ecco quando vedere il film con Tecla Insolia premiato ai David di Donatello; 'Primavera' su Sky dal 12 maggio con Insolia e Riondino; La messinese Maria Rita Barbera e la sfida sartoriale nel film Primavera.
Primavera su Sky Cinema e NOW: il film premiato ai David di Donatello Primavera, vincitore di 4 David di Donatello, arriva in prima TV su Sky Cinema e NOW: il film con Tecla Insolia e Michele Riondino tra musica, libertà e Venezia del Settecento. Un racconto facebook
Vincitore ai #David71, #PrimaveraIlFilm racconta di Cecilia e del suo talento destinato a diventare grande grazie all’incontro che le cambierà la vita: quello con Antonio Vivaldi. Con Tecla Insolia e Michele Riondino dal 12 maggio in streaming su NOW. x.com
Primavera, Michele Riondino e Tecla Insolia nel film di Damiano Michieletto su Sky CinemaArriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello : Primavera, con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, che ... teleblog.it