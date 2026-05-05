P?rvat?viraham | il teatro classico indiano a Roma

A Roma si è tenuto il debutto in prima assoluta di P?rvat?viraham, uno spettacolo di teatro-danza indiano che si svolge attraverso un intenso assolo. L’evento ha visto protagonista l’artista Kapila Venu, che ha portato in scena un testo del teatro classico indiano. La rappresentazione si è svolta in un teatro della città, attirando un pubblico interessato alle tradizioni culturali dell’India.

Cosa: Il debutto in prima nazionale assoluta di P?rvat?viraham, un intenso e antico assolo di teatro-danza indiano interpretato dall’artista Kapila Venu. Dove e Quando: Presso il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma, il 7 maggio 2026 alle ore 20:30. Perché: Per scoprire una rilettura contemporanea e femminista di una tradizione performativa millenaria, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento internazionale di straordinario rilievo per gli amanti delle arti performative orientali. Il 7 maggio 2026, il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma aprirà le sue porte per ospitare in prima italiana assoluta lo spettacolo P?rvat?viraham.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - P?rvat?viraham: il teatro classico indiano a Roma Notizie correlate Il collettivo mette in scena un classico del teatro Lgbtq+Il collettivo Raccolta Differenziata porta in scena The Boys in the Band da oggi a domenica al Teatro Argomm, in zona Niguarda. "Na Matassa arravugliata": al Teatro Nuovo doppia replica per il classico di ScarpettaDoppio appuntamento con "Na Matassa arravugliata" al Teatro Nuovo di Salerno, dove la commedia replicherà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15...