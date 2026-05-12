Teatro Regio di Capitanata stagione 2025-2026 | a grande richiesta torna in scena la commedia ‘Mettimece ‘nzime’

Il Teatro Regio di Capitanata ha annunciato il ritorno in scena della commedia ‘Mettimece ‘nzime’ nella stagione 2025-2026, a seguito di una forte richiesta da parte del pubblico. La stagione ha concluso con un grande successo, celebrando inoltre i 25 anni di attività del teatro. La commedia, molto apprezzata, sarà riproposta nel prossimo calendario.

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