Teatro Regio di Capitanata stagione 2025-2026 | in scena la commedia ‘Mai stata sul cammello?’
Si avvicina alla conclusione la stagione 2025-2026 del Teatro Regio di Capitanata. Sul palco di via Guglielmi torna la Compagnia Enarchè con la commedia brillante in due atti ‘Mai stata sul cammello?’, scritta da Aldo Nicolaj e diretta da Maria Pia Tavano. La rappresentazione è stata programmata come uno degli ultimi spettacoli della stagione teatrale.
Si avvia al gran finale la stagione 2025-2026 del Teatro Regio di Capitanata. Sul palco di via Guglielmi sale di nuovo la Compagnia Enarchè con ‘Mai stata sul cammello?’, commedia brillante in due atti di Aldo Nicolaj per la regia di Maria Pia Tavano. L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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