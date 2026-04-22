Al Teatro Regio di Capitanata gran finale con la commedia ‘Mettimece ‘nzime’

Al Teatro Regio di Capitanata si è conclusa la stagione con lo spettacolo teatrale ‘Mettimece ‘nzime’. L’evento ha rappresentato il finale dei festeggiamenti per i 25 anni di attività del teatro. La commedia è stata portata in scena in una serata dedicata alla celebrazione di questo traguardo. La rappresentazione ha attirato il pubblico presente, che ha assistito alla chiusura di un ciclo importante per il teatro locale.

Gran finale di stagione (quella dei festeggiamenti per i 25 anni di attività) per il Teatro Regio di Capitanata. Sul palco di via Guglielmi il cartellone 2025-2026 riporta ‘Mettimece ‘nzime’, spettacolo comico in dialetto in tre atti di Michele Pallicano per la regia e l’adattamento di Lidia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Il Teatro Regio di Capitanata festeggia 25 anni di attività con la commedia ‘Il Re cerca moglie. Riscatto al Regio’In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il Teatro Regio di Capitanata compie 25 anni di attività e festeggia... Leggi anche: Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025-2026: in scena la commedia ‘Mai stata sul cammello?’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: Teatro Regio di Parma al via le iscrizioni al Laboratorio vocale da camera; Stabat Mater e Carmina Burana al Teatro Regio; Torino - Teatro Regio: Andrea Battistoni dirige Martucci, Rocca e Mahler; Tosca > Music & Nightlife in Langa e Roero - Piemonte Eventi. Teatro Regio di Parma al via le iscrizioni al Laboratorio vocale da cameraAi cantanti selezionati e che avranno superato l’audizione dal vivo in programma il 20 maggio 2026 al Teatro Regio di Parma, sarà fornito l’alloggio e un rimborso per le spese di viaggio e di vitto. giornaledellamusica.it Al Teatro Regio di Parma torna Orfeo ed Euridice di Gluck dopo 39 anniLa stagione d’opera del Teatro Regio di Parma si apre venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20 con Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, azione teatrale in tre atti su libretto di Ranieri de’ ... it.blastingnews.com Domani, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, dedicata all’ambiente e alla sua salvaguardia, vi racconteremo di un progetto che cambierà il Teatro Regio di Parma, per costruire insieme un futuro più sostenibile e luminoso #giornatamondialed - facebook.com facebook Rai 5 to Present ‘Macbeth’ with Lidia Fridman From Teatro Regio di Torino x.com