Teatro Industri Il ’musicista’ Albert Einstein

Al Teatro Industri si è tenuto un evento dedicato alla figura di Albert Einstein, il celebre scienziato noto per la teoria della relatività. La serata ha unito interventi parlati e momenti musicali, offrendo uno spazio per esplorare la vita e le idee di Einstein attraverso diverse forme artistiche. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’esperienza che ha mescolato cultura, scienza e musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La storia del più grande scienziato di tutti i tempi, raccontata tra parole e musica è quanto propone lo spettacolo ’Einstein forever’ con Gabriella Greison e il quartetto d’archi ’Alter Echo’! È questo il nuovo appuntamento del festival ’La voce di ogni strumento’ organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi in programma giovedì alle 19.30 al Teatro degli Industri. Uno spettacolo teatrale che offre una prospettiva inedita sulla vita dello scienziato più popolare della storia, Albert Einstein, concentrandosi sui suoi anni a Princeton e sul lato più umano, musicale e spirituale del suo genio, ripercorrendone le passioni e l’impegno per la pace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Industri. Il ’musicista’. Albert Einstein ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Teatro Industri. Trasgressiva fino alla fineLa stagione teatrale dei ’Teatri di Grosseto’, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue con... Teatro Industri ’Fuori Gregge’ con GracisIl quinto appuntamento della rassegna ’Antropo-logica-mente’ ideata da ’EmozionArti’ è ’Fuori Gregge’ di Matteo Gracis.