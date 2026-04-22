Il teatro Industri ospita il quinto appuntamento della rassegna ’Antropo-logica-mente’, organizzata da ’EmozionArti’. Si tratta di ’Fuori Gregge’, uno spettacolo di Matteo Gracis. La serata si inserisce nel ciclo di eventi dedicati a temi legati alla condizione umana e alla società. La rappresentazione si svolgerà per una sera e coinvolgerà il pubblico presente.

Il quinto appuntamento della rassegna ’Antropo-logica-mente’ ideata da ’EmozionArti’ è ’Fuori Gregge’ di Matteo Gracis. Uno spettacolo satirico e di denuncia, a tratti quasi eretico e sovversivo. Un inno al giornalismo libero e indipendente, al pensiero critico e alla consapevolezza. L’appuntamento è per domani nel teatro degli Industri (inizio alle 21) e Gracis – giornalista, scrittore, direttore della rivista ’Dolce Vita’ e fondatore del giornale ’L’Indipendente’ – porterà il pubblico in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, un saliscendi di emozioni, dove nonostante i temi importanti trattati (dalla geopolitica alle lotte sociali, dalle malefatte dei governi alle guerre in corso), prevale alla fine un messaggio positivo, che infonde coraggio, fiducia e gratitudine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Industri ’Fuori Gregge’ con Gracis

Notizie correlate

Teatro Industri. L’Anfitrione con SolfrizziProsegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana...

Leggi anche: Teatro Industri ’Non ci resta che ridere’

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Teatro Industri ’Fuori Gregge’ con Gracis; Fuori Gregge: lo spettacolo di Matteo Gracis arriva al Teatro degli Industri.

Fuori Gregge: lo spettacolo di Matteo Gracis arriva al Teatro degli IndustriAl Teatro degli Industri di Grosseto arriva Fuori Gregge, lo spettacolo del giornalista Matteo Gracis: ecco quando ... grossetonotizie.com

Fuori Gr-egge: Matteo Gracis porta a teatro il pensiero criticoMatteo Gracis presenta 'FUORI GREGGE', un monologo satirico e di denuncia che esplora il rapporto tra informazione e percezione, invitando il pubblico a riscoprire il valore del pensiero critico e del ... maremmanews.it

Venerdì 17 e sabato 18 aprile alle ore 21.00 al Teatro degli Industri in scena “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza” con la compagnia Les Moustaches Sabato 18 aprile alle ore 18.15 nel ridotto degli Industri l'incontro con gli interpreti – ingre facebook