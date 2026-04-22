Teatro Industri ’Fuori Gregge’ con Gracis

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Industri ospita il quinto appuntamento della rassegna ’Antropo-logica-mente’, organizzata da ’EmozionArti’. Si tratta di ’Fuori Gregge’, uno spettacolo di Matteo Gracis. La serata si inserisce nel ciclo di eventi dedicati a temi legati alla condizione umana e alla società. La rappresentazione si svolgerà per una sera e coinvolgerà il pubblico presente.

Il quinto appuntamento della rassegna ’Antropo-logica-mente’ ideata da ’EmozionArti’ è ’Fuori Gregge’ di Matteo Gracis. Uno spettacolo satirico e di denuncia, a tratti quasi eretico e sovversivo. Un inno al giornalismo libero e indipendente, al pensiero critico e alla consapevolezza. L’appuntamento è per domani nel teatro degli Industri (inizio alle 21) e Gracis – giornalista, scrittore, direttore della rivista ’Dolce Vita’ e fondatore del giornale ’L’Indipendente’ – porterà il pubblico in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, un saliscendi di emozioni, dove nonostante i temi importanti trattati (dalla geopolitica alle lotte sociali, dalle malefatte dei governi alle guerre in corso), prevale alla fine un messaggio positivo, che infonde coraggio, fiducia e gratitudine.🔗 Leggi su Lanazione.it

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