La stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo, continua con la messa in scena di

La stagione teatrale dei ’Teatri di Grosseto’, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue con ’La signora delle camelie’, in programma al Teatro degli Industri oggi e domani (inizio alle 21 per entrambe le serate). Lo spettacolo è liberamente tratto dal celebre romanzo di Alexandre Dumas figlio, con drammaturgia e regia di Giovanni Ortoleva. In scena Gabriele Benedetti, Anna Manella, Alberto Marcello, Nika Perrone e Vito Vicino, con scene di Federico Biancalani, costumi di Daniela De Blasio e musiche di Pietro Guarracino. I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e oggi dalle 19 al botteghino del Teatro degli Industri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Industri. Trasgressiva fino alla fine

