Teatro Cafaro avviati i lavori di ristrutturazione

Da latinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del teatro Cafaro, situato all’interno del Palazzo della Cultura a Latina. Il Comune ha dato il via alle operazioni di riqualificazione, che riguardano l’intera struttura. Le attività di intervento sono state avviate nelle scorse settimane e si concentrano sulla messa in sicurezza e il miglioramento degli spazi. La durata prevista dei lavori non è stata comunicata.

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Il Comune di Latina ha avviato i lavori per la riqualificazione del teatro Cafaro, nel complesso del Palazzo della Cultura. I lavori nel teatro, chiuso da ormai una decina di anni, riguarderanno impermeabilizzazioni (su tutto il PalaCultura), impianti, messa in sicurezza, certificazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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