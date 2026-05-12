Teatro Cafaro avviati i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del teatro Cafaro, situato all’interno del Palazzo della Cultura a Latina. Il Comune ha dato il via alle operazioni di riqualificazione, che riguardano l’intera struttura. Le attività di intervento sono state avviate nelle scorse settimane e si concentrano sulla messa in sicurezza e il miglioramento degli spazi. La durata prevista dei lavori non è stata comunicata.

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