San Felice ripartono i lavori di ristrutturazione del municipio

A San Felice sul Panaro sono ripresi i lavori di ristrutturazione del municipio, che era in fase di aggiornamento da alcuni mesi. La ditta incaricata di eseguire i lavori è la Bottoli Costruzioni srl di Mantova. La storica sede municipale torna così ad essere interessata da interventi di rinnovo e miglioramento. I lavori sono stati affidati ufficialmente alla ditta che si occuperà delle operazioni.

Riaffidato l'intervento dopo il blocco del 2022. Il restyling, dal valore di 5,5 milioni di euro, sarà pronto tra due anni I lavori di ristrutturazione della storica sede municipale di San Felice sul Panaro sono stati affidati alla ditta Bottoli Costruzioni srl di Mantova. L'aggiudicazione è avvenuta in seguito alla procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Bottoli Costruzioni si è aggiudicata la gara offrendo diverse migliori, oltre a un ribasso pari all'8 per cento. Seguiranno nei prossimi giorni la stipula contrattuale e la conseguente consegna dei lavori che, una volta iniziati, dureranno circa due anni.