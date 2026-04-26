Il giardino del Guasto chiude per i lavori di ristrutturazione

Il giardino del Guasto sarà chiuso a partire dal 26 aprile per lavori di ristrutturazione. La riqualificazione interesserà l’area nel cuore della zona universitaria e durerà almeno fino all’autunno, quando il giardino sarà riaperto al pubblico. Durante questo periodo, non sarà possibile accedere all’area, che rimarrà chiusa per tutta l’estate. La chiusura è legata alla fase di intervento prevista per migliorare l’area verde.

Il 26 aprile sancisce l’inizio ufficiale dei lavori di riqualificazione del giardino del Guasto. Il giardino nel cuore della zona universitaria rimarrà chiuso per almeno tutta l’estate e riaprirà in autunno.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’intervento è stato finanziato con 270mila.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: San Felice, ripartono i lavori di ristrutturazione del municipio Leggi anche: Mensa scolastica rinnovata per gli studenti del Catalfamo: completati i lavori di ristrutturazione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il nuovo Comunale. Viaggio nei cantieri. Il terzo lotto avviato grazie ai mecenati; Erbacce e rifiuti abbandonati, il giardino in via Carrante nel degrado: Subito interventi; Guasto tecnico: niente funicolare nella domenica di Monfleur; Viaggio dentro il cantiere nel cuore del Comunale: Intervento senza precedenti. Giardino del Guasto chiuso per tutta l’estate: partono i lavoriIl Giardino del Guasto chiude i cancelli per rifarsi il look. I lavori di restauro inizieranno dopo Pasqua, al massimo entro fine aprile, e finiranno in autunno. Prima, se possibile, l’associazione ... bologna.repubblica.it Giardino tematico, riparato il guasto ma parte del lungomare resta al buioSAN BENEDETTO «L’unico problema che deve essere risolto riguarda l’illuminazione, in quanto esiste un danno di una certa rilevanza all’impianto che richiede interventi di scavo non effettuabili, per ... corriereadriatico.it Il giardino del Guasto chiude per i lavori di ristrutturazione x.com Blackout o guasto ai frigoriferi: sai davvero come gestirlo Un’interruzione di corrente di 12–24 ore o un guasto improvviso di frigoriferi e congelatori non è un evento raro. Quello che fa la differenza, dal punto di vista della sicurezza alimentare, è come vi - facebook.com facebook