Livorno-Pisa 1 a 1 sabato 7 marzo la disfida in vernacolo al Teatro Ablondi

Sabato 7 marzo al Teatro Ablondi di Livorno si terrà una sfida tra Livorno e Pisa, terminata con un pareggio di 1 a 1. La partita si svolge in forma di spettacolo in vernacolo, dove i partecipanti si sfidano usando ironia, rime e battute, coinvolgendo il pubblico in un evento che unisce tradizione e divertimento. La manifestazione mette in scena un confronto tra le due città, celebrando un'antica rivalità in modo originale.

Una sfida che affonda le radici nella storia, ma che questa volta si gioca a colpi di ironia, rime e applausi. Sabato 7 marzo alle 21.15 il palco del Teatro Salone Ablondi diventerà il campo di battaglia di una nuova, esilarante disfida tra due città eternamente rivali: Pisa e Livorno."Livorno –. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

