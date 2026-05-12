Taviano uomo accusato di maltrattamenti | colpita una donna incinta

A Taviano un uomo è stato denunciato per aver maltrattato una donna incinta, che ha riportato lesioni durante l'aggressione. La vicenda si è svolta in un contesto domestico, dove si sono verificati comportamenti violenti nei confronti della donna e di un'altra donna presente. Le indagini della polizia hanno accertato i dettagli dell'episodio e le modalità con cui l'uomo ha esercitato il suo controllo.

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? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a mantenere il controllo sulle due donne?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione alla donna incinta?. Perché la figlia di undici anni non poteva denunciare i fatti?. Quando si terrà l'udienza per il rito abbreviato dell'imputato?.? In Breve Imputato chiede rito abbreviato davanti al giudice Angelo Zizzari il 21 settembre.. Aggressioni alla donna incinta protratte dal 2024 fino all'8 agosto 2025.. Seconda vittima subita controllo ossessivo e tentato soffocamento il 5 febbraio 2026.. Minore di 11 anni testimone oculare delle violenze subite dalla madre.. Un uomo di 30 anni, originario del Marocco e residente a Taviano, è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola dopo le pesanti accuse di maltrattamenti e lesioni personali mosse nei confronti di due donne con cui conviveva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taviano, uomo accusato di maltrattamenti: colpita una donna incinta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brindisi, rissa al Perrino: colpita una donna incinta per un privilegio? Cosa sapere Brindisi, 23 aprile: donna incinta colpita da un gomito durante rissa all'ospedale Perrino. Aiello del Sabato, respinta la revoca della misura cautelare per uomo accusato di maltrattamenti ai genitoriDall’interrogatorio di garanzia non sono emersi elementi in grado di attenuare la gravità delle accuse, mentre restano confermate le esigenze... Si parla di: Taviano, va in classe con una pistola a salve nello zaino: secondo caso nella scuola media a tre mesi di distanza; Galatone: uomo arrestato dopo aver aggredito poliziotto e danneggiato auto durante festa patronale. Radio Voce Amica (@RadioVoceAmica) / Posts / X x.com Maltrattamenti ai danni di due donne: una incinta, l’altra davanti alla figlia di 11 anniUn 30enne di Taviano, attualmente in carcere, ieri ha chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato. Il processo si aprirà il prossimo 21 settembre davanti al giudice del tribunale di Lec ... lecceprima.it