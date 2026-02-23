Aiello del Sabato respinta la revoca della misura cautelare per uomo accusato di maltrattamenti ai genitori
Il giudice di Avellino ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni, coinvolto in presunti maltrattamenti verso i genitori anziani. La decisione deriva dalle prove raccolte durante le indagini, che hanno evidenziato un rischio per la sicurezza familiare. L’uomo, attualmente sotto restrizione, continuerà a essere monitorato in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità giudiziarie.
Dall’interrogatorio di garanzia non sono emersi elementi in grado di attenuare la gravità delle accuse, mentre restano confermate le esigenze cautelari nei confronti dell’indagato, ritenute necessarie dal Gip. Neanche a dirlo, la difesa, rappresentata dall’avvocato Carmine Pascarosa, potrebbe presentare ricorso al Tribunale del Riesame, come previsto dalle procedure ordinarie. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Aiello del Sabato, 51enne accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori anziani dinanzi al GIPA Aiello del Sabato, un uomo di 51 anni ha rischiato il carcere dopo aver picchiato i genitori anziani.
Leggi anche: Cervia, sindaco indagato per presunti maltrattamenti alla moglie: custodia cautelare respinta
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aiello del Sabato, respinta la revoca della misura cautelare per uomo accusato di maltrattamenti ai genitori.
Aiello del Sabato, elettricista ruba energia con ingegnoso sistema: denunciatoElettricista realizza bypass per rubare la corrente elettrica. I carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica. ilmattino.it
IrpiniaTv. . Incendiò l’auto del consigliere comunale e provinciale Franco Mazzariello: 40enne di Aiello del Sabato condannato a 4 anni di reclusione. Il racconto di Giuseppe Aufiero #itv - facebook.com facebook