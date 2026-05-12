Dino Prizmic ha battuto Novak Djokovic durante il torneo degli Italian Open a Roma. La partita si è conclusa con una vittoria inaspettata del giovane tennista, che ha superato il numero uno del mondo in due set. La sconfitta ha sollevato alcune discussioni sulle strategie adottate da Djokovic nel match. Prizmic ha ottenuto la vittoria con risultati di 6-4, 6-3, sorprendendo gli appassionati di tennis presenti all’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dino Prizmic ha compiuto una grande impresa sconfiggendo Novak Djokovic all’Italian Open, interrompendo la sua corsa verso il settimo titolo a Roma. La vittoria di Prizmic segna una delle maggiori sorprese nella storia del torneo e rappresenta il culmine di un incontro ricco di emozioni. Il numero uno del mondo sembrava avviato verso una vittoria agevole dopo aver conquistato il primo set con un netto 6-2. Ma Prizmic ha cambiato le sorti della partita in modo impressionante, aggiudicandosi i successivi due set con un punteggio di 6-2, 6-4.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tattiche di Novak Djokovic messe in discussione dopo sconfitta inaspettata a Roma.

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