Un altro giocatore ha annunciato il proprio forfait per il Masters 1000 di Montecarlo 2026, in programma dal 5 al 12 aprile, dopo aver già rinunciato a quello di Miami. La notizia si aggiunge alla lista di assenze che stanno influenzando il torneo di quest’anno. La partecipazione di alcuni atleti resta incerta a poche settimane dall’inizio della competizione.

Dopo quello di Taylor Fritz, arriva un altro pesante forfait in vista del Masters 1000 di Montecarlo 2026 che si terrà dal 5 al 12 aprile. Gli organizzatori del prestigioso torneo che inaugura la stagione europea di primo livello sulla terra battuta hanno annunciato infatti l’assenza di Novak Djokovic, che ha deciso di rinunciare al prossimo grande appuntamento in calendario per il circuito ATP. Il fuoriclasse serbo, in trionfo sulla terra rossa monegasca nel 2013 e nel 2015, non ha ancora comunicato i motivi di questa scelta ma probabilmente è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla destra rimediato durante la sfida (persa) con Jack Draper e che lo ha portato a saltare la trasferta di Miami per il secondo atto del Sunshine Double. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic rinuncia anche al Masters 1000 di Montecarlo dopo il forfait a Miami

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