Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n1 si arrende all’emergente Prizmic

Novak Djokovic è stato eliminato subito nel torneo di Roma, arrendendosi all’emergente giocatore Prizmic. La partita si è conclusa con la vittoria di Prizmic, lasciando Djokovic fuori dalla competizione. Questo risultato si aggiunge all’eliminazione di Alex De Minaur, che aveva perso contro Matteo Arnaldi nello stesso giorno al Foro Italico.

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