Tassisti e ottici premiano Monica Poli per il suo impegno a Venezia

Tassisti e ottici di Venezia hanno deciso di premiare una figura locale per il suo impegno quotidiano nella tutela della città. Il riconoscimento è stato consegnato a chi, da anni, si dedica alla lotta contro i borseggi e alle attività di protezione dei residenti e dei visitatori. Il premio consiste in un dono pensato come segno di gratitudine per il contributo alla sicurezza urbana.

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