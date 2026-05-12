Tassisti e ottici premiano Monica Poli per il suo impegno a Venezia

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tassisti e ottici di Venezia hanno deciso di premiare una figura locale per il suo impegno quotidiano nella tutela della città. Il riconoscimento è stato consegnato a chi, da anni, si dedica alla lotta contro i borseggi e alle attività di protezione dei residenti e dei visitatori. Il premio consiste in un dono pensato come segno di gratitudine per il contributo alla sicurezza urbana.

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Un dono a chi si impegna ogni giorno per la città, un premio utile a chi in prima linea si batte continuamente da anni nella lotta contro i borseggi a Venezia. La consigliera di municipalità Monica Poli, affettuosamente chiamata “Lady Pick Pocket”, ha ricevuto in dono un paio di occhiali con la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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