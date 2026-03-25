L’eterna Italietta di Paolo Poli Il suo sberleffo contro le ipocrisie

Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Paolo Poli, attore e artista italiano noto per il suo stile satirico e irriverente. Poli si distinguiva per le sue performance che criticavano le ipocrisie e le contraddizioni della società, spesso con toni scherzosi e pungenti. La sua opera rimane un punto di riferimento per chi ha seguito il suo modo di interpretare la realtà attraverso l’umorismo.

di Luca Scarlini Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa: oggi Paolo Poli (1929-2016) si sarebbe molto divertito a prendere in giro il nuovo potere, sempre più cafone, raccapricciante. Non si tratta tanto di questioni di politica, ma proprio di una mancanza di stile; cioè il suo centro dell’attenzione, il suo modo di rappresentare la storia dell’Italia. Anzi, come la chiamava lui, dell’ Italietta: quel luogo fatto di tanghi, valzer, balli, mazurche, polche che aveva illustrato in modo straordinario in tutti i suoi spettacoli. Ma l’Italietta era anche legata a una dimensione che per lui era stata fondamentale, il teatro di parrocchia, nello specifico a Firenze, zona Rifredi, da don Facibeni, dove, diceva sempre Paolo, aveva imparato a far teatro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’eterna Italietta di Paolo Poli. Il suo sberleffo contro le ipocrisie Articoli correlati Maarten van Heemskerck: la Roma eterna in mostra a Palazzo PoliCosa: La grande mostra che esplora lo sguardo di Maarten van Heemskerck sulla Capitale tra XVI secolo e contemporaneità. Leggi anche: Paolo Poli: Pino Strabioli porta a Roma il genio dell’irriverenza