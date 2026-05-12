Tassa settimanale sulla pizzeria | arrestato 48enne Voglio la metà dell' incasso
Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di aver preteso ogni settimana la metà dell’incasso di una pizzeria, mantenendo questa richiesta per più di un anno. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato minacce e pressioni psicologiche per ottenere il denaro, creando un rapporto di costante pressione sul proprietario dell’attività. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine durata diversi mesi e basata su testimonianze e riscontri investigativi.
Un appuntamento fisso per oltre un anno. Riscossioni, minacce, pressioni psicologiche per riscuotere indebitamente la metà dell’incasso. Un’estorsione portata avanti per tutto questo tempo da un romano di 48 anni. Vittima il titolare di quote societarie di una pizzeria situata a Testaccio.La.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Comportamento assurdo da parte della pizzeria fratelli Vallefuoco ad Aversa… Mi sono sempre trovata bene con i prezzi e anche con il gusto.. uno dei pochi che sa fare bene le pizze e i fritti ma pagare una frittatina piccolissima 5,50€ perchè c’è il supplement facebook