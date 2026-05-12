Tassa settimanale sulla pizzeria | arrestato 48enne Voglio la metà dell' incasso

Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di aver preteso ogni settimana la metà dell’incasso di una pizzeria, mantenendo questa richiesta per più di un anno. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato minacce e pressioni psicologiche per ottenere il denaro, creando un rapporto di costante pressione sul proprietario dell’attività. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine durata diversi mesi e basata su testimonianze e riscontri investigativi.

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