Cacciavite all’addome dei dipendenti e la richiesta dell’incasso | 5 rapine in 4 mesi a Milano arrestato

A Milano, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver commesso cinque rapine in quattro mesi. Durante le aggressioni, ha impugnato un cacciavite e ha richiesto denaro ai dipendenti delle imprese colpite. Le rapine sono avvenute tra novembre e marzo, e le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e fermare il sospettato grazie alle indagini condotte.

Milano, 12 marzo 2026 – Cinque rapine in quattro mesi a Milano, arrestato un 38enne. Lo scorso 26 febbraio la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 38enn italiano, pluripregiudicato, gravemente indiziato di essere l'autore di cinque violenti colpi in esercizi commerciali che da mesi destavano allarme tra i negozianti del quartiere Gallaratese del capoluogo lombardo. Una farmacia nel mirino. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno permesso di ricostruire l'intera serialità criminale dell'uomo che aveva eletto a suo bersaglio privilegiato una farmacia di via dei Cignoli, colpita quattro volte.