Durante un servizio di controllo nella zona di Troia, i carabinieri hanno arrestato un operaio del cimitero trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e dell'incasso di un'attività di spaccio. Inoltre, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per aver guidato sotto l’effetto di alcol e droghe. Nessuna delle persone coinvolte ha opposto resistenza durante le operazioni.

Accade a Troia, dove i carabinieri hanno anche denunciato tre persone per positività ad alcol e droghe alla guida e segnalato alla Prefettura svariati giovanissimi quali assuntori di stupefacenti Nel dettaglio, i militari dell’Arma - attirati da manovre pericolose ed omesse fermate al segnale di semaforo rosso effettuate da un soggetto alla guida di un veicolo in pieno centro storico - hanno intercettato l’uomo intimandogli l’alt. Il soggetto, operaio presso il locale cimitero, è stato poi sottoposto a perquisizione veicolare e personale, venendo trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina occultata all’interno del bracciolo dell’auto, insieme a 500,00 € in banconote da diverso taglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - In auto con 30 grammi di cocaina e l'incasso dell'attività di spaccio: arrestato operaio del cimitero

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