A Sesto, la polizia locale ha avviato la sperimentazione dei taser come nuovo strumento in dotazione. La scelta di testare l’arma elettrica arriva dopo una decisione dell’amministrazione comunale, che ha autorizzato l’utilizzo del dispositivo per aumentare la sicurezza durante le operazioni di controllo. La sperimentazione coinvolge gli agenti di polizia, che utilizzeranno il taser in determinate situazioni, con l’obiettivo di valutare la sua efficacia sul campo.

Parte anche a Sesto la sperimentazione del taser per la polizia locale. La decisione di procedere con la sperimentazione era già stata annunciata dal Comune nei mesi scorsi - il regolameto è stato approvato dal Consiglio comunale nel dicembre del 2024 - ora arriva il via libera con la determina firmata ieri. Dopo la ’bocciatura’ dello strumento per i ghisa arrivata ad aprile da Milano (per la contrarietà interna alla maggioranza che governa la città), Sesto tira dritto e prosegue sulla strada della sperimemtazione. Che durerà sei mesi, più altri eventuali sei, metterà a dispisozione due taser che verranno utilizzati a rotazione da un gruppo ristertto di agenti che hanno seguito un apposito corso di formazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser per la polizia locale. Parte la sperimentazione: "La sicurezza è una priorità"

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