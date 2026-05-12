Tariffe del Consorzio di bonifica nuovo rialzo del 3% Aumentati i costi di manutenzione

Le tariffe del Consorzio di bonifica hanno subito un nuovo aumento del 3%, con un incremento legato ai maggiori costi di manutenzione. Le bollette inviate ai cittadini riflettono questa variazione, mentre il presidente ha dichiarato che si sta lavorando su quindici vasche di laminazione, sottolineando che il territorio deve contribuire ai lavori.

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