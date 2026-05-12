Tariffe del Consorzio di bonifica nuovo rialzo del 3% Aumentati i costi di manutenzione
Le tariffe del Consorzio di bonifica hanno subito un nuovo aumento del 3%, con un incremento legato ai maggiori costi di manutenzione. Le bollette inviate ai cittadini riflettono questa variazione, mentre il presidente ha dichiarato che si sta lavorando su quindici vasche di laminazione, sottolineando che il territorio deve contribuire ai lavori.
IL TRIBUTO. Il ritocco alle «bollette» arrivate ai cittadini. Il presidente Gatti: «Siamo al lavoro per 15 vasche di laminazione, il territorio deve contribuire». I lavori di manutenzione ordinaria, così come le «pulizie di primavera» delle rogge, sono ormai in dirittura d’arrivo. Interventi importanti effettuati dal Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, che si affiancano «all’aumento delle opere eseguite o in programma su tutto il territorio della provincia», a quelle «in fase di appalto» o «in progettazione». Già di per sé, osserva il presidente dell’ente consortile Franco Gatti, realizzare tutto questo richiede molte risorse.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Dillo a Locci. . AMAG Ambiente non è una questione tecnica per pochi addetti ai lavori. È una scelta che riguarda patrimonio pubblico, gestione dei rifiuti, controllo del servizio e tariffe. In questo estratto della mia intervista televisiva spiego i punti essenziali: ch facebook
Disilluso riguardo al consorzio reddit
Il ritocco alle bollette arrivate ai cittadini. Il presidente Gatti: Siamo al lavoro per 15 vasche di laminazione, il territorio deve contribuire. x.com
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