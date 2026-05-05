Il 3 maggio, sui Passi del Mugello, sono stati effettuati controlli congiunti da parte delle forze dell'ordine locali. Durante l'operazione, sono state fermate 109 moto e sono state riscontrate 16 violazioni del codice della strada. I controlli sono stati condotti da unità della Polizia locale dell'Unione Mugello e della Città Metropolitana di Firenze, con un totale di 12 operatori impiegati.

Mugello (Firenze), 5 maggio 2026 – Sicurezza stradale, sui Passi della Colla e della Sambuca il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia locale Unione Mugello e della Polizia locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati. Nei quattro posti di controllo posizionati sulla SP 302 in località Madonna dei tre Fiumi e sulla SP 477 in località Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia, sono state fermate 109 moto. Sedici le violazioni accertate: 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passi del Mugello, proseguono i controlli: 109 moto fermate e 16 violazioni

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