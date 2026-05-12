Targa Florio torna la storica competizione automobilistica | il programma dell' edizione numero 110

La Targa Florio, una delle più antiche gare automobilistiche, torna quest’anno con la sua 110ª edizione. La competizione, nata in Sicilia nel 1906, è programmata dal 12 al 16 maggio. La manifestazione coinvolge diverse categorie di vetture e si svolge su un percorso che attraversa le strade dell’isola, attirando appassionati e partecipanti da varie regioni. La gara rappresenta un appuntamento storico nel panorama motoristico italiano.

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