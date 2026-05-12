Targa Florio torna la storica competizione automobilistica | il programma dell' edizione numero 110
La Targa Florio, una delle più antiche gare automobilistiche, torna quest’anno con la sua 110ª edizione. La competizione, nata in Sicilia nel 1906, è programmata dal 12 al 16 maggio. La manifestazione coinvolge diverse categorie di vetture e si svolge su un percorso che attraversa le strade dell’isola, attirando appassionati e partecipanti da varie regioni. La gara rappresenta un appuntamento storico nel panorama motoristico italiano.
Tutto pronto per l’avvio dell'edizione 110 della Targa Florio, storica competizione automobilistica nata in Sicilia nel 1906 dall’intuizione visionaria di Vincenzo Florio, in programma dal 12 al 16 maggio. L’Università degli Studi di Palermo al fianco di ACI Sport per l’organizzazione e la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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