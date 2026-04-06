Arriva l' edizione numero 110 della Targa Florio iscrizioni aperte per la più antica corsa automobilistica

Si avvicina l’edizione numero 110 della Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 maggio e permettono ai partecipanti di qualificarsi per la competizione. La manifestazione, che si svolge su strade pubbliche, si tiene ogni anno e richiama piloti e squadre da diverse nazioni. I dettagli per la partecipazione sono disponibili sui canali ufficiali dell’organizzazione.

Mercoledì 15 aprile la presentazione al rettorato dell’Università degli studi di Palermo di piazza Marina. Quattro declinazioni agonistiche previste per l'evento. I team avranno tempo sino al prossimo 8 maggio per sottoppore la loro richiesta di partecipazione Rombo di motori, tutto pronto per l’edizione numero 110 della Targa Florio. Sono aperte fino all’8 maggio le iscrizioni a più antica corsa automobilistica di durata al mondo. Le procedure sono quelle previste da Aci Sport, tutte le informazioni, i programmi e gli orari sono disponibili sui siti targa-florio.it e acisport.it. Quattro declinazioni agonistiche per l’evento che per... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Rosamimosa, verso la 39esima edizione della corsa femminile più antica d’ItaliaFirenze, 12 febbraio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere, sabato 7 marzo 2026, la 39ª edizione della Rosamimosa, storica manifestazione podistica... Arriva Italia, iscrizioni aperte per la nuova edizione dell’Academy in provinciaUn percorso di formazione gratuito pensato per formare gli autisti del trasporto pubblico locale.