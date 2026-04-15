VIDEO | Parte l' edizione 110 della Targa Florio la gara automobilistica diventa un festival diffuso

Questa mattina nella sala Carapezza dello Steri è stata presentata ufficialmente l’edizione 110 della Targa Florio, una delle competizioni automobilistiche più celebrate. La manifestazione si svolge in Sicilia e coinvolge partecipanti da diversi paesi, confermandosi come un evento di livello internazionale. La gara si trasforma quest’anno in un festival diffuso, coinvolgendo diverse località dell’isola.

Presentata ufficialmente questa mattina, nella sala Carapezza dello Steri l'edizione 110 della Targa Florio, la leggendaria competizione automobilistica che si conferma, ancora una volta, un appuntamento di respiro internazionale, che colloca la Sicilia al centro della scena internazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Targa Florio 1968 #178 Racing Team V.D.S. Alfa Romeo 33/2, Teddy Pilette/Rob Slotemaker, 5th. x.com