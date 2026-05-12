Targa Florio pronta l' edizione numero 110 | al via 169 equipaggi università protagonista
È stata annunciata la 110ª edizione della Targa Florio, con 169 equipaggi iscritti alla competizione. La gara, tra le più antiche e rinomate nel panorama automobilistico internazionale, si prepara ad andare in scena. Quest’anno, le università partecipano come protagoniste, rafforzando il carattere educativo e sperimentale dell’evento. La manifestazione si svolgerà in diverse tappe, attirando appassionati e partecipanti da vari paesi.
Sono 169 gli equipaggi iscritti alla 110ma edizione della Targa Florio, una delle gare automobilistiche più antiche e celebri al mondo. La corsa siciliana, che negli anni ha legato il proprio nome a grandi piloti e a case automobilistiche leggendarie e a pagine entrate nella storia del motorsport.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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