Targa Florio per l' edizione 110 la Targa Racing Club schiera equipaggi in tutte le categorie
Per l'edizione 110 della Targa Florio, la Targa Racing Club ha annunciato la partecipazione di equipaggi in tutte le categorie previste. La corsa, che si svolge in Sicilia, è una delle competizioni più longeve nel panorama motoristico locale. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale e atteso dagli appassionati e dai partecipanti, mantenendo vivo il legame con il territorio e con la storia del motorsport nella regione.
La Targa Florio rappresenta molto più di una semplice competizione per la Targa Racing Club. La “Cursa”, giunta alla sua 110esima edizione, continua infatti ad essere il simbolo assoluto del motorsport siciliano e la gara più sentita dal sodalizio cerdese, da sempre profondamente legato alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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