Targa Florio per l' edizione 110 la Targa Racing Club schiera equipaggi in tutte le categorie

Per l'edizione 110 della Targa Florio, la Targa Racing Club ha annunciato la partecipazione di equipaggi in tutte le categorie previste. La corsa, che si svolge in Sicilia, è una delle competizioni più longeve nel panorama motoristico locale. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale e atteso dagli appassionati e dai partecipanti, mantenendo vivo il legame con il territorio e con la storia del motorsport nella regione.

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