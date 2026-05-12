Targa Florio le Poste lanciano un annullo speciale per i 110 anni della gara automobilistica
In occasione della 110esima edizione della Targa Florio, che si terrà giovedì 14 maggio, Poste Italiane ha annunciato il lancio di un annullo speciale. Il servizio filatelico temporaneo prevede un bollo con la scritta “110° Targa Florio” ed è stato richiesto da Acisport Spa. L'iniziativa coincide con l'inizio della gara automobilistica, che rappresenta una delle competizioni più longeve nel panorama motoristico.
In occasione della 110esima edizione della Targa Florio, storica gara automobilistica che prenderà avvio giovedì (14 maggio), Poste Italiane nello stesso giorno attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “110° Targa Florio” richiesto da Acisport Spa e in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
VIDEO | Parte l'edizione 110 della Targa Florio, la gara automobilistica diventa un festival diffusoPresentata ufficialmente questa mattina, nella sala Carapezza dello Steri l'edizione 110 della Targa Florio, la leggendaria competizione...
Arriva l'edizione numero 110 della Targa Florio, iscrizioni aperte per la più antica corsa automobilisticaMercoledì 15 aprile la presentazione al rettorato dell’Università degli studi di Palermo di piazza Marina.