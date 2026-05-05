Durante i funerali di Alex Zanardi, don Marco Pozza ha ricordato un episodio avvenuto dieci anni fa in un Autogrill tra Piacenza e Bologna. Nell'omelia, il sacerdote ha narrato l'incontro con alcuni ragazzi detenuti, avvenuto in quella occasione. L’episodio è stato menzionato come parte del racconto sulla vita e i valori dell’atleta, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle persone coinvolte.

Nell'omelia funebre di Alex Zanardi, don Marco Pozza ha ricordato un episodio avvenuto dieci anni fa in un Autogrill dell'A14, tra Piacenza e Bologna. «Ricordo a memoria ogni piccolo dettaglio - ha raccontato il cappellano del carcere 'Due Palazzi' - C'era Alex, c'ero io e c'erano due ragazzi del carcere con le mani sporche di sangue e tanti anni di galera alle spalle. Volevo sentissero dalla viva voce di Alex la sua vera storia». Il pilota ascoltò i due detenuti senza distrarsi, poi li abbracciò. «Avete fatto un gran bel casino, porca vacca», disse loro Zanardi secondo la ricostruzione di don Pozza. «Però tanto di cappello per come state scavando dentro di voi».🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerali Zanardi, l'omelia di don Pozza: il racconto dei ragazzi detenuti incontrati in autogrill

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