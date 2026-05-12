Taranto quattro giovanissimi fermati per l’omicidio del bracciante maliano Bakary

A Taranto, quattro giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di un bracciante maliano di 35 anni. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce sull’aggressione che ha portato alla morte di Sacko Bakari. La vicenda ha suscitato attenzione e si cerca di chiarire i dettagli e le responsabilità dell’accaduto.

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