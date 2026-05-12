Taranto quattro giovanissimi fermati per l’omicidio del bracciante maliano Bakary
A Taranto, quattro giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di un bracciante maliano di 35 anni. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce sull’aggressione che ha portato alla morte di Sacko Bakari. La vicenda ha suscitato attenzione e si cerca di chiarire i dettagli e le responsabilità dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini sull’aggressione mortale. Svolta nelle indagini sulla morte di Sacko Bakari, il bracciante maliano di 35 anni ucciso a Taranto. Le forze dell’ordine hanno fermato quattro giovanissimi, mentre un altro minorenne sarebbe ancora irreperibile. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente la vittima utilizzando presumibilmente un cacciavite o un punteruolo. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto, sotto il coordinamento della sostituta procuratrice Francesca Paola Ranieri e della Procura per i minorenni di Bari. L’aggressione in piazza Fontana.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne del gruppo di quattro giovanissimi fermati a Taranto per l'omicidio di un bracciante maliano a sferrare i colpi mortali, utilizzando presumibilmente uncacciavite o un punteruolo. facebook
Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne del gruppo di quattro giovanissimi fermati a Taranto per l'omicidio di un bracciante maliano a sferrare i colpi mortali, utilizzando presumibilmente uncacciavite o un punteruolo. x.com
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