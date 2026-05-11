Quattro minorenni sono stati fermati nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto in piazza Fontana a Taranto, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso all’alba del 9 maggio. È stato inoltre iscritto nel registro degli indagati anche un uomo maggiorenne. La vittima, originaria del Mali, è stata colpita durante un’aggressione rapida e violenta. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano È stata un’aggressione fulminea e brutale quella costata la vita a Sacko Bakari, il 35enne originario del Mali ucciso all’alba del 9 maggio in piazza Fontana, a Taranto. La Procura per i Minorenni ha disposto il fermo di quattro ragazzi minorenni, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dell’omicidio. I giovani sono difesi dagli avvocati Andrea Maggio, Salvatore Maggio e Pasquale Blasi. Due di loro sono stati tradotti negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce. Parallelamente procede anche la Procura ordinaria di Taranto per la posizione del maggiorenne Fabio Sale, difeso dall’avvocato Massimiliano Scavo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Omicidio di piazza Fontana, fermati quattro minorenni: indagato anche un maggiorenne

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