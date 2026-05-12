Taranto Confartigianato | imprese in crescita solo apparente serve analizzare la tenuta nel tempo

Da tarantinitime.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Confartigianato, a Taranto il numero di imprese attive non riflette una reale crescita economica, poiché un saldo positivo tra nuove aperture e chiusure può nascondere difficoltà di lunga durata. L’analisi del settore locale evidenzia la necessità di monitorare più attentamente la tenuta nel tempo delle attività, andando oltre i dati di breve periodo. La questione riguarda l’effettiva solidità del tessuto imprenditoriale in una zona caratterizzata da sfide particolari.

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Tarantini Time Quotidiano Non basta il saldo tra imprese nate e cessate per leggere lo stato dell’economia locale. È quanto evidenzia Confartigianato Taranto nell’analisi presentata durante il forum “Taranto può farcela, se.”, che pone l’attenzione sulla capacità delle nuove attività di consolidarsi nel tempo. “Il problema non è soltanto quante imprese nascono”, evidenzia Fabio Paolillo, segretario generale dell’associazione. “Il vero problema è capire quali imprese stiamo perdendo e se quelle che nascono siano realmente in grado di consolidarsi, creare occupazione stabile, resistere nel tempo e diventare parte strutturale dell’economia locale”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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