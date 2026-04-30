Imprese primo trimestre in crescita | saldo lievemente positivo e tenuta del sistema riminese

Nel primo trimestre del 2026, il sistema imprenditoriale della provincia di Rimini ha mostrato una leggera crescita, con un saldo positivo e una tenuta complessiva. I dati indicano che le imprese locali hanno mantenuto stabilità, registrando risultati leggermente migliori rispetto alle medie regionali e nazionali. La situazione si mantiene relativamente stabile, senza segnali di crisi o crolli, e si osserva una presenza di segnali di miglioramento.

Nel primo trimestre del 2026 il sistema imprenditoriale della provincia di Rimini conferma una sostanziale tenuta, con segnali di lieve crescita e dinamiche complessivamente migliori rispetto ai dati regionali e nazionali. Il tessuto economico locale mostra infatti resilienza, nonostante un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Imprese, Agrigento cresce più della Sicilia: saldo positivo e primato nel primo trimestreIl sistema imprenditoriale agrigentino mostra segnali di tenuta e, soprattutto, una capacità di crescita che lo colloca in testa alla Sicilia. Imprese, Roma prima in Italia per crescita: saldo positivo nonostante le guerreIl saldo è positivo ma la situazione internazionale non può non creare allarmismo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Movimprese: 700 imprese in più nel primo trimestre 2026; In Umbria perse 282 imprese nel primo trimestre 2026; Imprese, saldo positivo nel primo trimestre 2026: +690 attività in Italia, ma il Nord frena; Imprese, in Umbria avvio debole nel primo trimestre 2026: più chiusure che aperture, perse 282 aziende. Allarme Bce: nel primo trimestre la peggiore stretta del credito alle imprese dal 2023. Prestiti in calo anche nei prossimi mesiIl fattore scatenante è la guerra in Medio Oriente, che rende le banche meno propense al rischio. Stretta maggiore in Spagna, Germania e Francia, salva l’Italia ... milanofinanza.it Unioncamere, 700 imprese in più nel primo trimestre 2026 e frenano le chiusure: anche in Sicilia i dati sono positiviSud e Isole registrano il risultato migliore in valore assoluto: +1.673 imprese (+0,08%), trainato dalla Campania (+1.193) e dalla Sicilia (+638) ... ilsicilia.it Leggi l'articolo - Torna a Biella “Nel Mondo a Venire”: imprese, tecnologie e innovazione per costruire il futuro FOTO e VIDEO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com facebook 'Milan Longevity Summit' ecosistema per scienza, imprese e società. x.com