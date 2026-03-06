Bilancio comunale e imprese Confartigianato Taranto | Accendere le serrande per riaccendere l’economia della città

Confartigianato Taranto afferma che il bilancio comunale può essere uno strumento per favorire la ripresa delle imprese e stimolare l’economia cittadina. L’associazione invita ad adottare misure concrete che permettano alle imprese di riaprire e operare senza ostacoli. La proposta mira a sostenere il settore produttivo locale, coinvolgendo direttamente le attività commerciali e artigianali.

Tarantini Time Quotidiano Il bilancio comunale può diventare la leva per rilanciare l’economia locale e sostenere il tessuto produttivo della città. È la posizione espressa da Confartigianato Taranto, che invita l’amministrazione a trasformare la programmazione economica in un vero patto di rinascita per le piccole imprese. Secondo l’associazione, il bilancio non rappresenta soltanto un documento contabile, ma una scelta strategica sul futuro della città. Per questo Confartigianato guarda a questa fase con attenzione e fiducia, auspicando una nuova stagione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo. In passato, ricordano dall’associazione, esisteva una consuetudine che prevedeva la condivisione della bozza di bilancio con le associazioni di categoria, seguita da un confronto consultivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bilancio comunale e imprese, Confartigianato Taranto: “Accendere le serrande per riaccendere l’economia della città” Milano-Cortina, Confartigianato: "Imprese artigiane sono la Nazionale dell'economia reale"“Quando l’Italia fa grandi cose, come quella di ospitare le Olimpiadi, dietro a questi grandi eventi, dietro al palcoscenico, lavorano tantissime... Confartigianato, le sfide: "In uno scenario incerto le imprese si rinnovano. La città deve difenderle"Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, è iniziato da poco il 2026. Aggiornamenti e notizie su Confartigianato Taranto. Bilancio, la prefettura bacchetta il Comune. Lettera a Bitetti: «In attesa di tempestive notizie»Una bacchettata prevedibile. Dalla prefettura di Taranto è arrivato un sollecito al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, per i ritardi sull’approvazione del bilancio di previsione. quotidianodipuglia.it A Brescia oltre 24 mila imprese femminili: più di 5.400 sono artigianeIl presidente di Confartigianato Eugenio Massetti: «Le donne protagoniste della crescita dell’economia reale». quibrescia.it