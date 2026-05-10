Taranto indagine sull’omicidio di piazza Fontana | alla ricerca dei responsabili si teme giovanissimi L' uomo stava andando al lavoro

Da noinotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, le forze dell’ordine stanno indagando sull’omicidio avvenuto ieri all’alba in piazza Fontana, dove un uomo di 35 anni maliano è stato accoltellato e ucciso. L’episodio sembra essere legato a una discussione, ma al momento non ci sono dettagli definitivi. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, con preoccupazioni riguardo alla giovane età di alcuni sospettati. L’indagine prosegue senza ulteriori precisazioni.

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Forse una lite, culminata nell’accoltellamento che ha ucciso il 35enne maliano. Indagine a Taranto per l’omicidio di ieri all’alba in piazza Fontana. L’ipotesi è che un gruppo di giovanissimi (secondo alcuni resoconti, anche minorenni) abbia appunto litigato con  migrante fino alle coltellate per il quale è morto l’uomo, tre fendenti al petto letali. Indaga la polizia.       L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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