Taranto indagine sull’omicidio di piazza Fontana | alla ricerca dei responsabili si teme giovanissimi L' uomo stava andando al lavoro

A Taranto, le forze dell’ordine stanno indagando sull’omicidio avvenuto ieri all’alba in piazza Fontana, dove un uomo di 35 anni maliano è stato accoltellato e ucciso. L’episodio sembra essere legato a una discussione, ma al momento non ci sono dettagli definitivi. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, con preoccupazioni riguardo alla giovane età di alcuni sospettati. L’indagine prosegue senza ulteriori precisazioni.

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