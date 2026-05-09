Omicidio all’alba nel centro di Taranto trovato un giovane accoltellato in Piazza Fontana

Da dayitalianews.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino, nel cuore di Taranto, un giovane è stato trovato con ferite da coltello in Piazza Fontana. La scoperta ha destato molta attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini. La vittima è stata soccorsa ma le condizioni sembrano gravi. La zona è stata isolata mentre si cercano tracce e testimonianze.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in piazza Fontana. Una scoperta drammatica ha scosso il centro di Taranto nelle prime ore del mattino. In piazza Fontana è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane straniero, cittadino del Mali regolarmente residente in Italia. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo non aveva precedenti penali. Gli accertamenti iniziali indicano che potrebbe essere stato colpito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, ma saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire con precisione la natura delle ferite. Indagini in corso e primi accertamenti. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta la squadra mobile della Questura, che ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire quanto accaduto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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