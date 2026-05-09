Omicidio all’alba nel centro di Taranto trovato un giovane accoltellato in Piazza Fontana

Nelle prime ore del mattino, nel cuore di Taranto, un giovane è stato trovato con ferite da coltello in Piazza Fontana. La scoperta ha destato molta attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini. La vittima è stata soccorsa ma le condizioni sembrano gravi. La zona è stata isolata mentre si cercano tracce e testimonianze.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in piazza Fontana. Una scoperta drammatica ha scosso il centro di Taranto nelle prime ore del mattino. In piazza Fontana è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane straniero, cittadino del Mali regolarmente residente in Italia. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo non aveva precedenti penali. Gli accertamenti iniziali indicano che potrebbe essere stato colpito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, ma saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire con precisione la natura delle ferite. Indagini in corso e primi accertamenti. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta la squadra mobile della Questura, che ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire quanto accaduto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio all’alba nel centro di Taranto, trovato un giovane accoltellato in Piazza Fontana ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Alba di sangue a Taranto, giovane di 30 anni trovato morto in piazza Fontana: forse accoltellato con un cacciavite Taranto, delitto all’alba in centro: ucciso un uomoTarantini Time QuotidianoUn uomo di origine maliana è stato assassinato nelle prime ore del mattino a Taranto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio a Taranto, uomo accoltellato in piazza all’alba dopo una lite; Omicidio in Piazza Fontana, uomo ucciso a coltellate; Alba di sangue in piazza Fontana: ucciso un 35enne. Le foto; Delitto in città vecchia, uomo ucciso in piazza Fontana. Omicidio a Taranto, uomo accoltellato in piazza all’alba dopo una liteOmicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito al culmine di una lite avvenuta in piazza Fontana, nelle ... bari.repubblica.it Omicidio a Taranto, uomo ucciso in piazzaOmicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito al culmine di una lite avvenuta in piazza Fontana, nelle ... rainews.it Crozza-Valditara: “Falcone e Borsellino uccisi dai punkabbestia, Piazza Fontana fu una caldaia” ift.tt/s605oEC x.com [OC] Siena, Italia ha una piazza centrale curvata (Piazza del Campo) con una fontana nel mezzo reddit