Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2012, i due uscirono insieme dal programma ma erano in molti a non credere nel loro amore. Col tempo chi non credeva in loro si era dovuto ricredere, per anni infatti si sono mostrati innamorati e felici insieme, nel 2016 convolarono anche a nozze. La loro storia d'amore sembrava procedere a meraviglia, nel 2020 però hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Per i fan della coppia fu un fulmine a ciel sereno, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella però non hanno mai voluto rivelare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. Perché è finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Lei dopo anni svela tutta la verità Dopo circa sei anni l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente svelato i motivi della rottura.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tara Gabrieletto dopo anni svela la verità sulla rottura con Cristian: “Per me era troppo grave”

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Diciamo che quando anni fa venne nel mio paese x una serata si diede da fare, quindi era recidivo x.com

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