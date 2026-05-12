Giro d'Italia 2026 oggi la 4ª tappa Catanzaro-Cosenza | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Oggi si corre la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, partendo da Catanzaro e arrivando a Cosenza. La corsa è ripresa dopo un giorno di riposo e la gara inizia alle 13. Questa è la prima tappa italiana del percorso, con i corridori che affrontano un tragitto che attraversa la regione. La gara può essere seguita in diretta televisiva e in streaming. Tra i favoriti ci sono alcuni dei principali ciclisti in gara.

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