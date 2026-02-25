Cardiochirurgia pediatrica di Taormina ok della giunta regionale alla nuova configurazione sanitaria

La giunta regionale ha approvato la modifica della rete sanitaria, garantendo il futuro della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e mira a mantenere attiva la struttura dedicata ai bambini. La nuova configurazione permette di continuare a offrire interventi specializzati, rassicurando famiglie e professionisti. Ora si attende la concreta attuazione delle nuove disposizioni per assicurare servizi tempestivi e di qualità.

Concluso l'iter amministrativo per inserire stabilmente il reparto nel sistema siciliano: gli atti saranno trasmessi ai ministeri per il via libera definitivo Passo avanti decisivo per il futuro del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La giunta regionale siciliana ha approvato la modifica del documento di revisione della rete sanitaria, completando la procedura necessaria a consentire il mantenimento della struttura dedicata ai piccoli pazienti. Con l'approvazione della giunta, la documentazione potrà ora essere trasmessa a Roma entro le scadenze richieste, avviando la fase conclusiva dell'iter istituzionale.