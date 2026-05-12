Tangenti in Ucraina l’Ukrainska Pravda | Una delle mega-ville destinata a Zelensky
Il primo luglio 2025, alle 11 del mattino, una donna chiamata Natalia è stata intercettata in un appartamento di Kiev, in via Hrushevskoho, mentre conversava in russo con una persona di nome Timur Mindich. Durante l’incontro, Natalia ha fatto riferimento a una figura chiamata Vova. La vicenda riguarda presunte tangenti legate a un progetto di grandi dimensioni, tra cui una delle ville più grandi destinate a Zelensky.
Intorno alle 11 del 1° luglio 2025 una donna di nome “ Natalia ” viene intercettata in un appartamento al numero 9a di via Hrushevskoho, a Kiev, mentre parla in russo con Timur Mindich e nomina un certo “ Vova “. Le registrazioni sono state pubblicate il 29 aprile da Ukrainska Pravda. Secondo il quotidiano, la donna è la responsabile dei lavori del residence “ Dynasty ” a Kozyn, composto dalle 4 ville da mille metri quadri l’una, per il quale è indagato Andriy Yermak, ex capo dello staff di Volodymir Zelensky. Mindich è l’ex socio del presidente ai tempi della tv ed è il personaggio al centro dell’inchiesta “ Midas ” che a novembre ha terremotato il governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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