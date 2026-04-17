Oggi sull’autostrada A1, tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque tir. L’incidente ha causato l’intrappolamento e il ferimento di alcuni conducenti, mentre il traffico in direzione di Bologna è stato completamente bloccato. Sul posto sono intervenuti due elisoccorsi e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La carreggiata resta chiusa al momento.

Somaglia (Lodi), 17 aprile 2026 – Maxi tamponamento tra cinque tir lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all'altezza del comune di Somaglia, con l’intervento di due elisoccorsi e traffico completamente bloccato in direzione sud. L’allarme è scattato intorno alle 11.45 per un tamponamento a catena, sulla prima corsia, che coinvolto più mezzi pesanti. Cinque esattamente. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: due elisoccorsi, decollati rispettivamente da Brescia e Milano, oltre a diverse ambulanze e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Le squadre sono intervenute con un mezzo, una autopompa, dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo e una autopompa e un autogrù dal comando provinciale di Lodi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti, A1 paralizzata in direzione di Bologna

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