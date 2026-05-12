Tamponamento in città ferita una 50enne trasportata in ospedale

Una donna di 50 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Saverio Cassella, nel rione Libertà. La sua Fiat 500 è stata coinvolta in un tamponamento con una Lancia, che ha causato il suo ferimento. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi necessari.

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Ferita una 50enne alla guida di una Fiat 500 in via Saverio Cassella al rione Libertà a seguito di un tamponamento che ha coinvolto la sua vettura ed una Lancia. Sulle cause del sinistro sono al lavoro i vigili urbani intervenuti sul posto per i rilievi. Una ambulanza del 118 ha provveduto al trasporto della donna in ospedale per gli accertamenti. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tamponamento in città, ferita una 50enne trasportata in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate. Ferita una donna, trasportata in ospedaleEmpoli, 31 marzo 2026 – Paura nella tarda mattinata di martedì 31 marzo a Empoli, nella frazione di Pontorme, quando un albero di grosse dimensioni è... Leggi anche: Malore in vasca mentre nuota: 50enne soccorsa dal bagnino e trasportata in ospedale Si parla di: Donna ferita al naso e tamponamento tra tre auto: doppio intervento della Croce Gialla in piazza Pertini; Incidente sull'Olimpica: taxi si ribalta dopo scontro con un'altra vettura, ferita una donna. Cagliari, tamponamento in uscita dalla città: un inferno per centinaia di automobilistiUn tamponamento sulla 131 dir, in uscita da Cagliari, ha trasformato l’inizio di questa mattinata in un inferno per centinaia di automobilisti. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto: una ... unionesarda.it