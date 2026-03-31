Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate Ferita una donna trasportata in ospedale

Nel mattino di martedì 31 marzo, a Empoli, nella frazione di Pontorme, un albero di grandi dimensioni è caduto nel parcheggio di fronte alla scuola primaria Jacopo Carrucci, in via Liguria. L’episodio ha provocato il ferimento di una donna, che è stata portata in ospedale. Nessun altro è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati danni ad altre vetture.

Empoli, 31 marzo 2026 – Paura nella tarda mattinata di martedì 31 marzo a Empoli, nella frazione di Pontorme, quando un albero di grosse dimensioni è caduto nel parcheggio davanti alla scuola primaria Jacopo Carrucci, in via Liguria. Nel crollo è rimasta ferita una donna di 57 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. Il crollo. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30, quando la pianta, un pioppo di grosse dimensioni, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento, finendo su alcune auto in sosta. Almeno tre i veicoli rimasti coinvolti. Ferita una 57enne. Nel crollo è rimasta ferita una 57enne, che si trovava nei pressi di una delle auto colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate. Ferita una donna, trasportata in ospedale Articoli correlati Cade un albero su alcune auto parcheggiate, ferita una donnaI vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 15:05 nel comune di Empoli in via Liguria a seguito... Leggi anche: Vento e pioggia, albero si schianta sulle auto parcheggiate Una selezione di notizie su Albero cade Temi più discussi: Roma, cade albero in via Tiburtina per il maltempo: due feriti. VIDEO; San Lorenzo: albero crolla sulla via Tiburtina e danneggia 5 auto e un negozio. Due feriti; Raffiche di vento, paura a San Severo: albero si abbatte su auto in transito - FoggiaToday; Vento forte, albero cade su un’auto parcheggiata a Pavia. Neve in collina, raffiche fino a 90 chilometri all’ora in provincia e pali piegati in Lomellina. Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate. Ferita una donna, trasportata in ospedaleL’incidente è avvenuto nella frazione di Pontorme, nel parcheggio davanti alla scuola Jacopo Carrucci. La 57enne è stata portata all’ospedale San Giuseppe in codice giallo. Si trovava nei pressi dell’ ... lanazione.it Albero cade sulle auto in sosta, ferita una donnaEMPOLI: Il pioppo è improvvisamente crollato coinvolgendo tre macchine parcheggiate. La donna, colpita dai rami, è stata portata in ospedale ... toscanamedianews.it Albero cade sulle auto davanti a una scuola: donna ferita a Empoli - facebook.com facebook Cade un albero su alcune auto parcheggiate, ferita una donna x.com