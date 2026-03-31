Albero cade per il vento e crolla sulle auto parcheggiate Ferita una donna trasportata in ospedale
Nel mattino di martedì 31 marzo, a Empoli, nella frazione di Pontorme, un albero di grandi dimensioni è caduto nel parcheggio di fronte alla scuola primaria Jacopo Carrucci, in via Liguria. L’episodio ha provocato il ferimento di una donna, che è stata portata in ospedale. Nessun altro è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati danni ad altre vetture.
Empoli, 31 marzo 2026 – Paura nella tarda mattinata di martedì 31 marzo a Empoli, nella frazione di Pontorme, quando un albero di grosse dimensioni è caduto nel parcheggio davanti alla scuola primaria Jacopo Carrucci, in via Liguria. Nel crollo è rimasta ferita una donna di 57 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. Il crollo. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30, quando la pianta, un pioppo di grosse dimensioni, ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento, finendo su alcune auto in sosta. Almeno tre i veicoli rimasti coinvolti. Ferita una 57enne. Nel crollo è rimasta ferita una 57enne, che si trovava nei pressi di una delle auto colpite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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