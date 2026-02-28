Malore in vasca mentre nuota | 50enne soccorsa dal bagnino e trasportata in ospedale

Una donna di 50 anni ha accusato un malore mentre nuotava nella piscina del centro sportivo comunale di via di Vittorio. Il bagnino presente sul luogo ha prestato immediatamente soccorso, riuscendo a portarla fuori dall'acqua e chiamare i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun dettaglio sulle sue condizioni è stato reso noto.

Malore in vasca, soccorsa dal bagnino. L’intervento nella mattinata di oggi in città, nella piscina del centro sportivo comunale di via di Vittorio. Una 50enne, mentre stava nuotando, ha perso improvvisamente i sensi, finendo sul fondo della vasca. Il bagnino si è immediatamente gettato in acqua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Livorno | Accusa un malore mentre lavora in porto, 50enne soccorso dai colleghi e portato in ospedale: è graveMomenti di apprensione al porto di Livorno dove un lavoratore 50enne ha accusato un malore nella mattina di oggi, giovedì 11 dicembre. Paura alla pista di pattinaggio: ragazzina cade, soccorsa e trasportata in ospedaleUn pomeriggio di divertimento tra amici si è trasformato in paura alla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri. Tutti gli aggiornamenti su Malore. Argomenti discussi: Pontedera, arresto cardiaco alla piscina comunale: 62enne rianimato negli spogliatoi; Giovane donna colta da malore nel pieno centro di Siderno: interviene l’elisoccorso.