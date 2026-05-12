Talsano modifiche al traffico e ai bus per la festa della Madonna di Fatima

A Talsano sono state apportate modifiche alla viabilità e ai percorsi dei mezzi pubblici in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima. Le variazioni sono state disposte dall’ordinanza di Polizia Locale n° 290 del 9 maggio 2026. La modifica delle operazioni di circolazione e delle linee dei bus interessa la zona durante il periodo delle celebrazioni religiose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui