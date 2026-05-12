Talsano modifiche al traffico e ai bus per la festa della Madonna di Fatima

Da tarantinitime.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Talsano sono state apportate modifiche alla viabilità e ai percorsi dei mezzi pubblici in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima. Le variazioni sono state disposte dall’ordinanza di Polizia Locale n° 290 del 9 maggio 2026. La modifica delle operazioni di circolazione e delle linee dei bus interessa la zona durante il periodo delle celebrazioni religiose.

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Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità comunica variazioni alla circolazione e ai percorsi del trasporto pubblico a Talsano in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima, in base all’Ordinanza di Polizia Locale n° 290 del 09052026. Nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2026, a partire dalle ore 15:30 e fino alle ore 24:00, sarà chiusa al traffico Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Cacace e via Cavalcanti. A seguito del provvedimento, le linee urbane e suburbane in direzione Taranto – Talsano – San Donato subiranno deviazioni: gli autobus, giunti su Corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per via Mare, proseguiranno su via Madonna delle Grazie e viale Europa, per poi riprendere il percorso ordinario.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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