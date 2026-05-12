Talenti premiati in memoria di Ilaria Ciardi

Quest’anno si è svolta la sesta edizione del Premio ’Ilaria Ciardi’, un evento dedicato ai giovani studenti delle Accademie di Belle Arti italiane. La cerimonia ha premiato diversi talenti, riconoscendo il loro impegno e le capacità artistiche. L’iniziativa, nata in memoria di una figura significativa nel settore, continua a rappresentare un momento di valorizzazione per le nuove generazioni di artisti italiani.

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Il Premio ’Ilaria Ciardi’ è giunto quest’anno alla sua sesta edizione, consolidandosi come un appuntamento importante per valorizzare i giovani allievi delle Accademie di Belle Arti italiane. Nato per onorare la memoria della docente Ilaria Ciardi, scomparsa il 6 maggio 2019, il concorso continua a celebrare la sua eredità culturale e didattica attraverso un confronto creativo tra gli artisti emergenti provenienti da tutto il Paese. La folta partecipazione di quest’anno, culminata nella cerimonia di premiazione tenutasi qualche giorno fa presso il Polo delle Arti di Ravenna, testimonia la vitalità di un’iniziativa che unisce il rigore delle tecniche tradizionali alle dinamiche espressive più innovative della contemporaneità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Talenti premiati in memoria di Ilaria Ciardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Progetto "CostruiAMO il futuro", premiati i giovani talenti delle scuole di AvellinoIl concorso provinciale di progettazione "CostruiAMO il Futuro" è promosso dall'I. Tennis, premiati 12 giovani talenti: il successo del progetto? Cosa scoprirai Chi sono i dodici giovani atleti che hanno vinto la borsa? Come integrano il mental coaching nel loro percorso di formazione? Perché... Si parla di: Talenti premiati in memoria di Ilaria Ciardi; I talenti delle Accademie di Belle Arti premiati a Ravenna nel ricordo di Ilaria Ciardi.